Wizyta prezydenta w Waszyngtonie. Wątpliwa gra na Trumpa

George Friedman, założyciel wywiadowni Stratfor i czołowy konserwatywny politolog w USA, mówi jednak „Rzeczpospolitej”, że inny termin wizyty w USA byłby szczęśliwszy. – Prezydent Duda nie powinien dopuścić w najgorszym momencie do wciągnięcia Polski w amerykańską politykę. Trump chce go wykorzystać, aby zdobyć głosy Polonii, pokazać się jako mąż stanu – uważa. Ale dla innych polityków będzie to pretekst do oczerniania Polski.

