Indie: Chińczycy chcieli budować na naszej ziemi AFP

Szef MSZ Indii Subrahmanya Jaishankar rozmawiał z szefem MSZ Chin, Wangiem Yi i zaprotestował przeciwko "próbie wzniesienia konstrukcji" na terytorium kontrolowanym przez Indie przez Chińczyków, co doprowadziło do starć w rejonie doliny Galwan, w których zginęło co najmniej 20 indyjskich żołnierzy.