Izrael: Opluł polskiego ambasadora. Winny napaści

Izraelska policja szybko zatrzymała podejrzanego. W trakcie przesłuchania mężczyzna zeznał, że wszedł do polskiej ambasady w sprawie rozmowy na temat restytucji mienia pożydowskiego. Został źle potraktowany przez ochronę ambasady. Szczególnie zdenerwowało go to, że ochrona użyła wobec niego słowa "Żyd", co uznał za obelgę.

Dziś, decyzją sądu, mężczyzna został uznany za winnego napaści. Izraelskie media nie podają, jaką karę usłyszał. Obrońca oskarżonego już zapowiedział, że będzie się odwoływał od tej decyzji.

Reprezentująca polskiego ambasadora adwokat przekazała, że nie wiedziała o wcześniejszej ugodzie, zgodnie z którą wycofano zarzut o grożeniu Magierowskiemu.

- Powinniśmy byli zostać poinformowani o ugodzie, choćby ze względu na koleżeńską uczciwość - skomentowała adwokat Eva Koklis.