Gorbaczow o Zachodzie i Rosji: To wciąż wojna, teraz chłodna

Gorbaczow, ostatni przywódca ZSRR mówiąc o relacjach między Zachodem i Rosją stwierdził, że nadal - jak w jego czasach - można o nich mówić w kategoriach wojny. Jak dodał nie jest to już zimna wojna, jak w jego czasach, lecz konflikt, który można określić mianem "chłodnego".

- Patrzcie co się dzieje, w różnych miejscach świata dochodzi do starć, padają strzały, wysyła się tam samoloty i statki. To nie jest sytuacja, jakiej chcemy - podkreślił Gorbaczow.

Ostatni przywódca ZSRR mówił też, że "dopóki istnieje broń masowej zagłady, zwłaszcza broń atomowa, zagrożenie dla świata jest kolosalne".

- Wszystkie narody powinny ogłosić, że broń nuklearna musi zostać zniszczona. Chodzi o ocalenie nas i naszej planety - stwierdził.

Dziennikarz BBC prosił też Gorbaczowa o radę dla Brytyjczyków ws. brexitu. - Nic wam nie będę radził, sami zdecydujcie. Jesteście bystrzachami - odparł były przywódca ZSRR.