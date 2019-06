Mariusz Błaszczak w Waszyngtonie: Porozumienie na miarę wejścia do NATO Twitter/MON

- Już jutro poznamy, gdy prezydenci Polski i USA ogłoszą opinii publicznej ustalenia, które zapadły. To będzie ważne wydarzenie, ważna data w historii naszego kraju. To porozumienie jest na miarę wydarzenia, jakim 20 lat temu było wejście Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego - mówił w Waszyngtonie szef MON Mariusz Błaszczak.