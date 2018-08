Kornel Morawiecki radzi synowi: zaproś Putina Fotorzepa/Jerzy Dudek

Dobrze by się stało dla Polski, dla naszych interesów, aby nasze władze, pan premier, zaprosili do naszego kraju Władimira Putina. To byłby postęp w relacjach obu państw - uważa marszałek senior Kornel Morawiecki.