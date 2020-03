Kosztowny brak alternatywy

Od lutego wszystkie austriackie dzieci będą szczepione przeciwko pneumokokom szczepionką 13-walentną (PCV13), a więc przeciwdziałającą zakażeniom wszystkimi najbardziej popularnymi szczepami tych bakterii. Tym samym Austria dołącza do 126 krajów, które w ramach szczepień populacyjnych dają możliwość wyboru między PCV13 a szczepionką 10-walentną (PCV10). Austria to kolejny kraj po Słowenii i Belgii, który przechodzi z PCV10 na „trzynastkę", a refundująca obie szczepionki Słowacja w maju 2019 r. zniosła dopłatę do PCV13. Polska pozostaje jednym z 33 krajów na świecie i trzech w Europie, w której do kalendarza szczepień obowiązkowych wpisano tylko „dziesiątkę".