Długa zadyszka japońskiego eksportu

Mniejszy eksport stali na Tajwan i statków do Panamy sprawił, że wrzesień był 22. kolejnym miesiącem malejącego eksportu trzeciej gospodarki świata, o miesiąc krótszym od 23-miesięcznego okresu spadku do lipca 1987 r. — pisze Reuter.

Chcąc pomóc gospodarce w przetrwaniu kryzysu sanitarnego rząd powinien dokonać trzeciej w tym roku finansowym nowelizacji budżetu — uważają ekonomiści. Dwie poprzednie pozwoliły sfinansować bodźce na sumę 2,2 bln dolarów w postaci wypłat gotówki gospodarstwom domowym i pożyczek małym firmom. Premier Yoshihide Suga zamierza istotnie polecić rządowi, by przygotował do początku listopada kolejny plan pobudzenia gospodarki i poprawy nastrojów konsumentów w związku z ryzykiem kolejnej fali zachorowań na COVID-19 — podały japońskie media.

Malejące tempo spadku eksportu jest jednak kolejnym sygnałem stopniowego odradzania się gospodarki, podobnie jak wzrost produkcji fabrycznej. — Nastąpiła jej znaczna poprawa, ale jest to głównie odbicie się po dużym spadku, tempo odradzania się będzie raczej wolne — uważa Yuichi Kodama, główny ekonomista w Instytucie Meiji Yasuda. Ponadto wzrost eksportu będzie mieć ograniczony wpływ na wielkość dalszych pakietów pobudzających, bo główna uwaga skupi się na pomocy firmom, które cierpią z powodu małego popytu wewnętrznego — stwierdził Kodama.

Jeśli chodzi o kierunki eksportu, to przesyłki do USA wzrosły o 0,7 proc,. pierwszy raz od 14 miesięcy, głównie dzięki dużemu popytowi na sprzęt energetyczny i samochody osobowe, liczba tych ostatnich skoczyła o 18 proc. Eksport do Chin, największego partnera Chin, wzrósł o 14 proc., najbardziej od stycznia 2018, z kolei do innych krajów Azji zmalał o 2 proc. do najniższego poziomu od lutego. Łącznie import zmalał o 17,2 proc. (ekonomiści liczyli na -21,4 proc.) dając nadwyżkę bilansu handlowego 675 mld jenów (6,41 mld dolarów).