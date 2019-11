Odkrycie: Przodek człowieka mógł dotrzeć do Afryki z Europy

Naukowcy poinformowali w środę, że małpa z gatunku nazwanego Danuvius guggenmosi, łączy cechy ludzi - wyprostowane dolne kończyny przystosowanych do dwunożności, z cechami małp człekokształtnych - długimi kończynami górnymi. Oznacza to, że małpy te mogły chodzić zarówno na dwóch nogach, jak i poruszać się po drzewach z użyciem wszystkich kończyn.

To obecnie najstarszy znany przedstawiciel małp człekokształnych, który był w stanie poruszać się na dwóch kończynach.

Odkrycie wskazuje, że dwunożność pojawiła się u wspólnego przodka ludzi i małp człekokształtnych, który zamieszkiwał Europę, a nie u wspólnego przodka z Afryki - kontynentu, na którym 300 tys. lat temu pojawili się pierwsi przedstawiciele gatunku homo sapiens.

Dotychczas najstarsze skamieniałości wiązane z dwunożnością w drzewie ewolucyjnym naszego gatunku pochodziły sprzed 6 mln lat - były to szczątki przedstawiciela gatunku Orrorin tugenensis, a także ślady stóp znalezione na Krecie. Jeśli okaże się, że Danuvius guggenmosi był dalekim przodkiem ludzi będzie to oznaczało, że przodkowie człowieka mogli przybyć do Afryki z Europy.

- Danuvius zmienia naszą wiedzę na temat tego dlaczego, gdzie i kiedy pojawiła się dwunożność - powiedziała paleontolog Madelaine Böhme z niemieckiego uniwersytetu w Tybindze.

Dotychczas uważano, że dwunożność pojawiła się w Afryce ok. 6 mln lat temu w wyniku zmian w środowisku życia naszych przodków, w którym pojawiło się więcej sawann kosztem terenów zalesionych.

- Ten paradygmat okazuje się błędny - oceniła Böhme.

Danuvius prawdopodobnie nauczył się chodzić na dwóch nogach w środowisku, w którym dominowały lasy.

- Nasz ostatni wspólny przodek (z małpami człekokształtnymi) mógł wyglądać właśnie jak Danuvius - twierdzi niemiecka paleontolog.

Danuvius rozmiarem przypominał dzisiejsze szympansy i bonobo - ważył ok. 30 kg (samice - 20 kg). Miał ok. metra wysokości.

Szczątki Danuviusa zostały odnalezione w Bawarii. Zachowały się kości jego kończyn, palców i kręgi.