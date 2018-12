Naukowcy: Symbolem ery człowieka będzie kurczak

Ludzkość zjada obecnie tak wiele kurczaków, że brojlery (drób ras mięsnych, w tym przypadku kur), staną się wyznacznikiem Antropocenu - ery, w której świat został zdominowany przez ludzkość - twierdzi Carys Bennett z Uniwersytetu w Leicester, która wraz z kolegami badała w jaki sposób człowiek zmienił biosferę.

Naukowcy doszli do wniosku, że przemysłowa hodowla kurczaków, która doprowadziła do tego, że obecnie żyje ich na Ziemi ok. 21 miliardów (to liczba znacznie większa niż ta, którą osiągnęłaby populacja kur żyjących w naturalnym środowisku), wywarła duży wpływ na planetę - czytamy w amerykańskim "Newsweeku".

Gwałtowny wzrost konsumpcji drobiu datuje się od lat 50-tych. Od tego czasu - jak podkreślają naukowcy - rozmiar i wygląd kurczaków (w tym ich szkielet czy skład chemiczny kości) - zmienił się tak, iż gatunek ten zasadniczo różni się od swoich "kurzych przodków" żyjących na wolności.

W efekcie kurczaki hodowane dla ich mięsa nie byłyby dziś w stanie przetrwać bez człowieka - to efekt m.in. gwałtownego przyrostu mięśni nóg i piersi, który sprawił, że organy wewnętrzne kurczaków - w tym serce i wątroba, są mniejsze niż wcześniej. Wpływa to na funkcjonowanie tych organów i długość życia ptaka.

W artykule opublikowanym w magazynie "Royal Society Open Science" badacze podkreślają, że ponieważ dokonaliśmy modyfikacji gatunku i ponieważ stał się on tak ważnym elementem naszego łańcucha pokarmowego, będzie on traktowany jako wyznacznki Antropocenu (to robocza nazwa ery w dziejach Ziemi, w której działalność człowieka wywiera dominujący wpływ na planetę).

- Mięso kurczaka jest najczęściej konsumowanym mięsem na świecie, a ich kości wchodzą w skład śmieci wytwarzanych przez gospodarstwa domowe - mówi Bennett. Dodaje, że farmy na których hoduje się kurczaki znajdują się we wszystkich częściach świata.

- Znaczenie kurczaków od II połowy XX wieku jest pierwszym dobrym przykładem tego, co paleontolodzy nazywają nowym "morfogatunkiem" (gatunek typologiczny określony wyłącznie na podstawie morfologii). Ich cechami dystynktywnymi jest specyficzny szkielet, który zaczął występować po latach 50-tych XX wieku - dodaje. Jej zdaniem w przyszłości ludzie, którzy będą znajdować kości współczesnych kurczaków, uznają je za jeden z wyznaczników - lub gatunków charakterystycznych - dla naszej ery.

- Brojlery są symbolem tego, jak biosfera zmieniła się w stosunku do epok sprzed pojawienia się człowieka. Kurczaki stały się najliczniejszym gatunkiem kręgowców żyjących na Ziemi, a ich biologia została ukształtowana przez człowieka - zauważa Bennett.