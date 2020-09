Zgon po koronawirusie stwierdza koroner

Zmarła przebywała w izolacji, bo u jej bliskich potwierdzono zakażenie. Razem z nią byli wnuczka i jej mąż, którzy przez wiele godzin musieli przebywać z ciałem zmarłej. Kobieta przez kilka godzin dzwoniła do zakładów pogrzebowych, w większości oferujących przyjazd lekarza, który wystawi akt zgonu. Tym razem nikt się nie zgodził. – Mówiłam, że babcia była prawdopodobnie zakażona, bo my z mężem jesteśmy na kwarantannie, a ja mam dodatni wynik testu. Nikt nie zgodził się przyjechać – relacjonowała.

Także na Śląsku wojewoda powołał koronerów. Od czerwca do poniedziałku byli oni wzywani 13 razy. – Dane do kontaktu wraz z instrukcją przekazywania zgłoszeń zostały przekazane 30 czerwca do starostów oraz prezydentów miast z terenu województwa śląskiego – powinny one, za ich pośrednictwem, być przekazane do sprawujących opiekę zdrowotną na terenie miast/powiatów województwa śląskiego lekarzy rodzinnych podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – mówi Alina Kucharzewska, rzecznik wojewody śląskiego.