Proste sposoby na koszmary senne

Architektura snu

Ludzki umysł nie ma czasu na wypoczynek. Nawet kiedy śpimy, intensywnie pracuje: przetwarza i zapamiętuje informacje zebrane w ciągu dnia, oczyszcza emocje. To porządkowanie nie odbywa się przez całą noc, jedynie w płytszej fazie snu, tej z marzeniami sennymi, określanej jako sen REM (rapid eye movement – sen z szybkimi ruchami gałek ocznych). Jak wyjaśnia prof. Adam Wichniak z poradni zaburzeń snu w warszawskim Ośrodku Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii, to, jak intensywne mamy marzenia senne, zależy m.in. od poziomu naszego zmęczenia i jakości snu. – Natura tak mądrze skonstruowała człowieka, że organizm w pierwszej kolejności dba o biologię, dba o to, by wypocząć. Na tym polega sen NREM, gdy mózg wyłącza większość funkcji organizmu lub zmniejsza ich nasilenie; oddech staje się wolniejszy, spada ciśnienie tętnicze krwi, ustają ruchy gałek ocznych, maleje napięcie mięśni, spada temperatura ciała; do krwi uwalniany jest hormon wzrostu, dzięki czemu organizm lepiej się regeneruje. Dopiero w drugiej kolejności pojawia się płytki sen z marzeniami sennymi. Kiedy więc mówimy, że „spaliśmy jak kamień", jak to ma miejsce zwykle w dni robocze, oznacza to, że śpimy zbyt krótko i na marzenia senne nie ma czasu – wyjaśnia.