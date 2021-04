Tomasz Dzieciątkowski: Linie komórkowe pomagają leczyć

Episkopat polski wybiegł przed szereg, ponieważ już grudniu 2020 r. watykańska Kongregacja Nauki Wiary wydała w tej sprawie stanowisko, zaakceptowane przez papieża Franciszka, że szczepienia są ważnym elementem zdrowia publicznego w dobie pandemii Covid-19 i należy je stosować, przy czym nawet jeżeli do produkcji niektórych szczepionek mogą być stosowane linie komórkowe wywodzące się z abortowanych płodów, jest to zysk w postaci dodatkowego zdrowia i bynajmniej nie jest to pochwała aborcji.

Linie komórkowe stosowane są w wirusologii do namnażania wirusów in vitro, czyli w warunkach laboratoryjnych. W przypadku szczepionek, o których mowa, wykorzystuje się je do namnażania wirusów będących wektorami, czyli nośnikami informacji genetycznej, która ma zostać przekazana naszym komórkom. Są one klonami komórek pobranych kilkadziesiąt lat temu. Najmłodsza z linii komórkowych wykorzystywanych w produkcji szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 została wyprowadzona w 1985 r., inne wywodzą się z przełomu lat 60. i 70. Żaden z płodów nie został poddany aborcji w celu pozyskania tych linii. Wręcz odwrotnie, pozyskano je niejako przypadkiem, z tkanek płodów poddanych aborcji z przyczyn niemedycznych.