Już nie tylko covidowe łóżka, ale i respiratory

40 osób czekało w czwartek na przyjęcie do Szpitala Narodowego. Ale pacjentów zgłaszanych przez szpitale na Mazowszu było znacznie więcej. – Dlatego najprawdopodobniej już w poniedziałek powiększymy szpital o następne 150 łóżek, uruchamiając kolejny moduł – zapowiada dyrektor Szpitala Narodowego dr Artur Zaczyński i dodaje, że liczy na jak najszybsze uruchomienie szpitali tymczasowych w pozostałych dziewięciu województwach.

– Cały OIOM mamy pełny – usłyszeliśmy w czwartek od medyków z kilku szpitali na Mazowszu, Śląsku i w Małopolsce. O respirator dla chorego na covid trudno było także w kilku placówkach w samej stolicy. Nie wszędzie wynikało to jednak z braku samych urządzeń: – Problemem jest brak kadry, i to nie tylko lekarskiej, ale pielęgniarskiej. Przy pacjencie wentylowanym mechanicznie musi być personel pielęgniarski, a u nas dramatycznie go brakuje – mówi anestezjolog z dużego szpitala w stolicy.