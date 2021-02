Wielka Brytania: 70-latkowie zaszczepieni

Johnson nie zamierza zwalniać. Do końca kwietnia zaszczepieni zostaną wszyscy, którzy mają ponad 50 lat lub cierpią na przewlekłe choroby. To kolejnych 17 mln obywateli.

Już teraz masowe szczepienia blokują rozwój wirusa. Ostatniej doby złapało go 13 tys. osób – najmniej od początku października. Zmarło 258. 22 lutego premier ma ogłosić kolejne etapy znoszenia blokady życia gospodarczego. Zapowiedział, że będzie to proces „ostrożny, ale nieodwracalny". W szczególności zostanie zrobione „wszystko", aby 8 marca uczniowie wrócili do szkół.