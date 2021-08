Koronawirus. Czy będą szczepienia trzecią dawką w Polsce? Minister zdrowia odpowiada

- To nie jest liczba, która robi wielkie wrażenie, ale dynamika (wzrostu) obserwowana od kilku tygodni jest w zakresie 20-25 proc. We wrzesień wejdziemy z liczbą ok. 300 zakażeń. W okolicy połowy września należy się spodziewać pewnego przyspieszenia, w związku z powrotem do szkół, powrotem do pracy, większą mobilnością - tłumaczył.

Jak tłumaczył Niedzielski szczepić należy się więc po to, aby zmniejszyć transmisję koronawirusa, ale przede wszystkim, by "uchronić się od najgorszych konsekwencji zakażenia COVID-em".

Niedzielski mówił też, że w Polsce - jak wskazują badania genomów wirusa - zdecydowanie dominuje już wariant Delta, który wykrywany jest w 95 procentach badanych pod kątem genomu wirusa próbek.

- Przypominam, że to wariant bardziej zakaźny, o wiele mniej czasu potrzeba, aby się zakazić, średnia liczba zakażanych jest większa niż w poprzednich wariantach - zaznaczył szef resortu zdrowia.

Niedzielski był pytany o ewentualne stosowanie w Polsce dodatkowej, trzeciej dawki szczepionki na COVID-19. Jak mówił tematowi temu poświęcone było m.in. poniedziałkowe posiedzenie Rady Medycznej.

- Nie mamy jeszcze decyzji Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA), która potwierdziłaby zasadność jej (trzeciej dawki - red.) stosowania. Z drugiej strony widzimy, że kraje, które wcześniej zaczęły proces szczepień, już taką praktykę stosują - dodał. - W tym kontekście rozmawialiśmy o tym czy czekać na decyzję EMA, która zapowiedziała, że decyzję podejmie na początku września. Ja poprosiłem Radę Medyczną o zajęcie jasnego stanowiska co do tego, w stosunku do jakich grup powinniśmy taką dawkę stosować - wyjaśnił minister.

Jak mówił Niedzielski obecnie przedstawiciele Rady Medycznej wypracowują stanowisko w tej sprawie i "dziś lub jutro będzie ono wypracowane".

- I wtedy z premierem podejmiemy decyzję czy w przypadku pewnych grup taką możliwość dopuścimy czym prędzej - dodał. Jak zaznaczył chodzi o osoby bardziej narażone na ostry przebieg COVID-19.

Dopytywany stwierdził, że prawdopodobnie trzecią dawkę jako pierwsze będą mogły otrzymać osoby z obniżoną odpornością i że "jest to perspektywa tygodni, nie dłuższa".

Minister zapowiedział też zmianę w podejściu do wprowadzania w Polsce tzw. stref czerwonych czy żółtych, gdzie obowiązywałyby surowsze obostrzenia. Przy wyznaczaniu takich stref będzie brana pod uwagę liczba szczepień, a liczba przypadków, które będą kwalifikowały do tego, by powiat stał się żółtą lub czerwoną strefą ma zostać podwojona - z 6 do ok. 12 zakażeń na 10 tysięcy mieszkańców z okresie 14 dni (w przypadku strefy żółtej) i z 12 do ok. 24 zakażeń na 10 tysięcy mieszkańców w okresie 14 dni (w przypadku strefy czerwonej).

- Widzimy w tej chwili, patrząc na doświadczenia krajów Europy zachodniej, że mamy do czynienia z sytuacją, w której ta sama liczba zakażeń przekłada się na 40-50 proc. mniej hospitalizacji - tłumaczył Niedzielski.