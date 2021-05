Koronawirus. Czy szczepionka Pfizer/BioNTech chroni przed tzw. indyjskim wariantem?

Wyniki tych badań wskazują, że chociaż indyjski wariant jest bardziej odporny niż wcześniejsze szczepy, to jednak przeciwciała, które pojawiają się po szczepieniu nadal go neutralizują.

W czwartek dyrektor regionalny WHO na Europę, Hans Kluge, również przekonywał, że szczepionki na COVID-19 dostępne w Europie chronią przed zidentyfikowanymi dotychczas wariantami koronawirusa - w tym wariantem indyjskim.

Indyjski wariant koronawirusa jest prawdopodobnie odpowiedzialny za drugą falę epidemii COVID-19 w Indiach, gdzie na przełomie kwietnia i maja wykrywano po 300-400 tysięcy zakażeń dziennie.

Gwałtowny wzrost liczby zakażeń w Indiach doprowadził do załamania się tamtejszego systemu ochrony zdrowia - w szpitalach zaczęło brakować tlenu dla chorych, a także wolnych łóżek. W związku z dużą liczbą zgonów zakażonych w kraju rodziny niektórych zmarłych - nie mogąc zdobyć drewna używanego do rytualnych kremacji - wrzucały ciała zmarłych do Gangesu.