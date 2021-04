Koronawirus. Znów rekord zakażeń w Indiach. "SOS - brakuje nam tlenu"

W północnych i zachodnich Indiach, w tym stolicy kraju, New Delhi, szpitale borykają się z deficytem tlenu w związku z dużą liczbą chorych na COVID-19 przyjmowanych na oddziały.

W środę 22 chorych na COVID-19 zmarło w szpitalu w stanie Maharasztra po tym jak w placówce zabrakło tlenu ze względu na wyciek ze zbiorników z tlenem, które miały dotrzeć do tej placówki.

Obecnie szpitale w stanie Maharasztra zużywają więcej tlenu dziennie niż wynosi jego produkcja na terenie stanu.

W piątek sieć szpitali w zachodnich Indiach, Max Healthcare alarmowała na Twitterze, że zapasy tlenu w dwóch szpitalach należących do tej sieci wystarczą na mniej niż godzinę. "SOS" - czytamy we wpisie zaktualizowanym potem o informacje, że do szpitali dotarła pewna ilość tlenu.

SOS - Less than an hour's Oxygen supplies at Max Smart Hospital & Max Hospital Saket. Awaiting promised fresh supplies from INOX since 1 am. @drharshvardhan @msisodia @PMOIndia @ArvindKejriwal @PiyushGoyal @SatyendarJain over 700 patients admitted, need immediate assistance ????