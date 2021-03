Niedzielski: Nie wstrzymujemy AstraZeneki. Czekamy na decyzję EMA

- Zastanawiamy się nad tym - powiedział Adam Niedzielski, pytany w Radiu Zet o to, czy polskie Ministerstwo Zdrowia również wstrzyma szczepienia AstraZeneką. - Pracujemy bardzo ściśle z prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorzem Cessakiem, który jest polskim przedstawicielem w Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA). I wszystkie decyzje podejmujemy w bardzo ścisłej kooperacji, a dr Cessak ma bezpośrednio informacje z EMA. Według najnowszych informacji jutro, a na pewno w tym tygodniu, ma odbyć się specjalne posiedzenie komitetu ryzyka, który będzie dokonywał oceny. I z tego, co mi wiadomo, to te decyzje Francji i Niemiec wstrzymują AstraZenekę do czasu podjęcia decyzji przez właśnie ten komitet - mówił minister.

- Po naszej stronie nie ma żadnych dowodów i przesłanek - zresztą po stronie tych państw również nie. One podkreślają, że jest to działanie prewencyjne - dodał Niedzielski. - Mamy bardzo niski, w porównaniu z chociażby Wielką Brytanią, współczynników NOP-ów po AstraZenece, bo on jest poniżej 0,4 proc. W Wielkiej Brytanii przy podaniu prawie 10 mln tych szczepień on wynosił mniej więcej 0,5 proc. - podkreślił szef resortu.

Niedzielski dodał, że Polska zastosuje się do opinii komisji ryzyka EMA. - Myślę, że tak. Na pewno będziemy to bezpieczeństwo chcieli zachowywać w takim standardzie, w jakim gwarantuje to instytucja europejska. Natomiast będziemy się zawsze indywidualnie przyglądali poszczególnym przypadkom, bo mamy też własne władze rejestracyjne. Poza tym prowadzimy własne rejestry NOP-ów i też to weryfikujemy - zaznaczył.

- Nie chciałbym wchodzić w szczegóły, ale rzeczywiście, jeden z przypadków, który mieliśmy z AstraZeneką, został poddany bardzo szczegółowemu badaniu, zaangażowany był prokurator i była sekcja zwłok. I w ramach tego badania nie było potwierdzenia jakiegokolwiek związku z podaniem szczepionki AstraZeneca, więc musimy być tutaj z jednej strony bardzo ostrożni, a z drugiej - nie popadać na pewno w histerię - zwrócił uwagę Adam Niedzielski.