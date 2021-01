Szczepionkowy chaos w Czechach. Minister zdrowia skrytykował swój resort

Ale minister zdrowia Jan Blatný powiedział później w telewizji, że niedobory nie są na tyle duże, by konieczne było całkowite wstrzymanie szczepień pierwszą dawką. - Zalecamy koordynatorom regionalnym, że nie należy odkładać drugiej dawki na dłużej niż 28 dni. Może to w konsekwencji doprowadzić do ograniczenia szczepień pierwszą dawką - powiedział.

Lokalne media informowały o seniorach w wieku powyżej 80 lat, którzy w teorii powinni kwalifikować się do priorytetowych szczepień, ale ich terminy są odwoływane. Z kolei inni, którzy zostali zaszczepieni pierwszą dawką, mają przełożony termin drugiej - z 21. na 28. dzień.

Do sprawy odniósł się także premier Andrej Babiš, który odpowiedzialnością za chaos obarczył poszczególne ośrodki szczepień. - Instrukcja Ministerstwa Zdrowia była niepotrzebna (...) Ośrodki szczepień muszą same sobie z tym poradzić, wiedzą, ile otrzymują szczepionek - powiedział.

W Czechach przeprowadzono dotąd (dane z wtorku) ponad 222 tys. szczepień, przy czym drugą dawkę otrzymało 17 tys. osób. Kraj liczy 10,7 miliona mieszkańców.