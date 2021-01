Ukraina kupuje szczepionki od Chin. 18 dolarów za sztukę

„Ukraina podpisała pierwszy kontrakt z renomowaną na całym świecie firmą Sinovac. Cena, za jaką Ukraina kupuje jedną dawkę szczepionki od tego producenta to 504 hrywny (równowartość ok 65,5 zł - red.). Taka jest cena tych szczepionek przeciwko Covid-19, jaką płaci większość krajów, i jest to cena akceptowalna - powiedział minister, cytowany przez agencję Unian.

Stiepanow zwrócił również uwagę, że Ministerstwo Zdrowia nie może na razie ogłosić, jaką cenę negocjuje w przypadku preparatów innych producentów, ze względu na „rygorystyczne zasady dotyczące nieujawniania takich informacji”.

Według danych chińskiego producenta, preparat CoronaVac w czasie dwóch pierwszych faz badań klinicznych okazał się skuteczny w 97 proc.