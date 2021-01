Koronawirus. Jak wielu chorych na COVID trafia do szpitala po ozdrowieniu?

Badacze piszą też, że skala dysfunkcji organów wewnętrznych osób, które przeszły COVID-19 i ponownie trafiły do szpitala była większa niż osób z grupy kontrolnej.

Jak czytamy oznacza to, że infekcja koronawirusem doprowadziła do uszkodzeń nie tylko w płucach - często u osób po przejściu COVID, które znów trafiały do szpitala, wykrywano np. cukrzycę lub dochodziło u nich do problemów z układem krążenia - w tym do zawałów serca.

Szczególnie narażeni na takie skutki przejścia COVID-19 były osoby w wieku 70 i więcej lat oraz przedstawiciele mniejszości etnicznych - piszą badacze.