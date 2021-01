Szwajcaria obiecuje: każdy, kto chce, zaszczepi się najpóźniej latem

Na wtorkowej konferencji prasowej Nora Kronig, wicedyrektor Federalnego Urzędu Zdrowia Publicznego, zapowiedziała, że szwajcarska infrastruktura, niezbędna do przeprowadzenia akcji szczepień, zostanie stworzona tak, by zapewnić szczepienie wszystkim, którzy są chętni, do lata.

