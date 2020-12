Koronawirus. Grzesiowski: Wirus zmutuje? To zaszczepimy się jeszcze raz

Dr Grzesiowski wyraził też zadowolenie z zapowiedzi utworzenia funduszu dla osób doświadczających niepożądanych odczynów poszczepiennych. - Walczyliśmy o to od lat - podkreślił.

- Kolejność szczepień (przedstawiona przez rząd - red.) wpisuje się w międzynarodowe rekomendacje. Zaczynamy zawsze od pracowników ochrony zdrowia, bo jest to kluczowa grupa zawodowa, na dodatek nieliczna - to nie będzie więcej niż 700 tysięcy ludzi. Jeśli z tego zaszczepi się ok. 50 proc. to mamy ok. 350 tys. osób do zaszczepienia w tej grupie, jesteśmy w stanie to zrobić w ciągu kilku tygodni - mówił ekspert.

- Ta szczepionka jest skonstruowana w taki sposób, że odległe efekty niepożądane nie mają racji bytu, bo fragment RNA wprowadzony do organizmu rozpada się po kilku godzinach i znika - tłumaczył dr Grzesiowski.