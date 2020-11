Koronawirus. Są wyniki skuteczności szczepionki oksfordzkiej. Sukces i rozczarowanie

BBC podaje, że wynik ten jest zarówno sukcesem, jak i rozczarowaniem, gdyż dwie amerykańskie szczepionki, opracowane przez koncerny Moderna i Pfizer, wykazały się skutecznością na poziomie - odpowiednio - 94 i 95 procent.

Szczepionka oksfordzka, jak podkreśla jednak BBC, jest tańsza i łatwiejsza do przechowywania (szczepionkę Pfizera trzeba przechowywać w temperaturze ok. -75 stopni Celsjusza, szczepionkę Moderny - w temperaturze -20 stopni C).

Prace nad szczepionką oksfordzką trwały 10 miesięcy. Naukowcy twierdzą, że - jak wynika z zebranych danych - szczepionkę można udoskonalić, tak, aby jej skuteczność osiągnęła 90 procent.