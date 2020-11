Turcja wprowadza zakaz palenia w miejscach publicznych

W środę Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o wprowadzeniu zakazu palenia tytoniu w przestrzeni publicznej. Ma to zmusić mieszkańców kraju do przestrzegania zasad dotyczących noszenia maseczek. Wiele osób zdejmowało maski, gdy się sięgało po papierosa.

W ostatnim czasie wzrosła w Turcji liczba odnotowywanych nowych przypadków zakażeń koronawirusem. W środę władze poinformowały o 2693 kolejnych zakażeniach. Decyzją rządu informuje się tylko o tych osobach, które wykazują objawy. Zdaniem krytyków jest to ukrywanie prawdziwej skali epidemii w kraju.

Wcześniej minister zdrowia Fahrettin Koca wezwał obywateli do pełnego przestrzegania zasad dotyczących noszenia masek i zachowania dystansu społecznego. "Proszę was tylko, abyście robili, co możecie. Nic więcej" - napisała Koca na Twitterze.

Na początku tego tygodnia w niektórych prowincjach, w tym w stolicy Ankarze i największym mieście Stambule, wprowadzono również częściowe zamknięcie dla osób starszych, zakazując obywatelom powyżej 65. roku życia przebywania poza domem w godzinach 10.00 - 16.00.

W zeszłym tygodniu prezydent Tayyip Erdogan ogłosił, że wszystkie przedsiębiorstwa, w tym restauracje, kawiarnie, baseny i kina, będą zamykane codziennie o godz. 22.00.