Mleko matek karmiących pomoże zakończyć pandemię?

O ustaleniach lekarzy ze szpitala Emma Kinderziekenhuis w Amsterdamie poinformował dyrektor placówki Hans van Goudoever. W rozmowie z serwisem internetowym gazety „Algemeen Dagblad” przyznał też, że do władz szpitala zgłosiło się już około 7,5 tys. matek karmiących, które przeszły już zakażenie koronawirusem.

Wszystkie kobiety gotowe są wziąć udział w zbiórce mleka kobiecego, która w ciągu kilku kolejnych dni ruszy w szpitalu. W ramach zbiórki każda z kobiet odda szpitalowi 100 mililitrów swojego pokarmu.



Z badań, które już przeprowadzono w tej sprawie wynika, że przeciwciał z pokarmu matek nie usuwa nawet proces pasteryzacji. To ważne, ponieważ właśnie przeprowadzenie tego procesu jest warunkiem udostępnienia mleka osobom trzecim.

- To bardzo dobra wiadomość, podobnie jak to, że przeciwciała znajdują się w mleku matek dłużej niż wcześniej zakładaliśmy, bo nawet do sześciu miesięcy od momentu zakażenia – ocenił Van Goudoever w rozmowie z "AD".