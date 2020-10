WHO: Remdesivir nie pomaga przy zakażeniu koronawirusem stock.adobe.com

Antywirusowy lek, remdesivir, ma "mały lub żaden wpływ na śmiertelność wśród pacjentów hospitalizowanych" z powodu COVID-19 - oświadczyło w czwartek WHO. Organizacja podaje, że wygląda na to, iż remdesivir nie pomaga też zakażonym koronawirusem szybciej wracać do zdrowia.