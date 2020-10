Paweł Rabiej zakażony koronawirusem

O swojej chorobie Rabiej poinformował na antenie TVN24. Wynik dodatni testu na koronawirusa otrzymał tydzień temu. Miał wysoką, dochodzącą do 39 stopni, gorączkę, dreszcze przypominające ataki malarii, ostry kaszel oraz uczucie ogólnego rozbicia. Mimo to objawy zostały uznane za stosunkowo łagodne, nie miał duszności, więc nie znalazł się w szpitalu. - To było ciężkie przeżycie - mówił Rabiej. - Cały czas obserwuję swój organizm.

Poniżej dalsza część artykułu