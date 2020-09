Ukraina: 6,5 proc. zakażonych koronawirusem to dzieci

- W ciągu ostatniej doby dodatni wynik testu na obecność koronawirusa uzyskało 2884 osób, w tym 206 dzieci i 120 pracowników służby zdrowia. Do szpitali trafiło około 504 nowych pacjentów. Zanotowano też 59 zgonów i 1717 ozdrowień - powiedział na konferencji prasowej.

Ogólna liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 wynosi na Ukrainie 3642 osób. Całkowita liczba potwierdzonych przypadków zakażeń wynosi natomiast już 181237. Oznacza to, że dzieci stanowią ok 6,5 proc. zakażonych, a pracownicy służby zdrowia - ok 7,7 proc.

We wtorek prof. Olga Gołubows´ka, główny specjalista ds. chorób zakaźnych ukraińskiego Ministerstwa Zdrowia, ostrzegła, że liczba zgonów, spowodowanych przez Covid-19, rośnie wśród młodszych ludzi, w przeciwieństwie do Włoch, gdzie koronawirus był groźny przede wszystkim dla emerytów.

- Mamy teraz to, przed czym ostrzegałam - zwiększającą się liczbę zgonów wśród młodszych ludzi. Młodszych, a nie 80-90-latków, jak we Włoszech. Wielu ma od 40 do 60 lat, a szczyt śmiertelności to 60-69 lat. To jest niebezpieczeństwo - podkreślała.