Skutkiem koronawirusa może być łysienie Adobe stock

Do specjalistów zgłasza się coraz więcej osób, którym od kilku miesięcy nadmiernie wypadają włosy i obawiają się ich całkowitej utraty. Część z nich to ozdrowieńcy, u których utrata włosów może być skutkiem przebytej choroby COVID-19, a część to osoby walczące ze skutkami stresu pourazowego.