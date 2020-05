Badanie: Nosy dzieci mniej narażone na zakażenie wirusem?

Receptor ACE2 jest rodzajem "wrót wejściowych" dla koronawirusa, który za jego pośrednictwem dostaje się do organizmu człowieka.

Badacze z nowojorskiej Icahn School of Medicine at Mount Sinai pobrali próbki od 300 osób mających od 4 do 60 lat i odkryli, że u dorosłych receptor ACE2 występuje w nosie częściej niż u dzieci poniżej 10 roku życia.

"Mniejsza ekspresja ACE2 u dzieci w porównaniu do dorosłych może wyjaśniać dlaczego COVID-19 rzadziej występuje u dzieci" - czytamy w "Journal of the American Medical Association".

Badacze skupili się jedynie na komórkach znajdujących się wewnątrz nosa, które zostały opisane jako "pierwszy punkt kontaktu (koronawirusa) z ludzkim ciałem".

Dotychczasowy przebieg epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wykazuje, że u dzieci przebieg infekcji koronawirusem najczęściej jest lekki lub bezobjawowy. Zakażenie może jednak wywołać ostrą reakcję autoimmunologiczną przypominającą chorobę Kawasakiego - określaną jako wielonarządowy stan zapalny. Takie przypadki stwierdzono w USA, Wielkiej Brytanii i Włoszech - ale zdarzają się one stosunkowo rzadko.