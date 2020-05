Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć: Wybory 28 czerwca mogą być ryzykowne

„Mam nadzieję, że odmrażanie gospodarki uda się, bo wciąż jesteśmy w trudnym momencie epidemii. Liczba zakażeń jest stosunkowo wysoka i nie spadła jeszcze poniżej takiego poziomu, że można powiedzieć, że wszystko będzie dobrze”- mówi w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem wirusolog prof. dr hab. Krzysztof Pyrć, szef zespołu prowadzącego badania nad koronawirusem w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

„Nie można wykluczać, że kolejne ogniska zakażeń (jak na Śląsku – przyp. red.) będą się pojawiały” Dodał też, że wszystkie społeczności są zagrożone. „Narażone są wszystkie duże skupiska. Jeśli wirus nie zostanie wykryty wystarczająco wcześnie to narażona może być zarówno armia, więzienia, DPS-y, ale też duże miasta.”

Lekarz odniósł się również do pomysłu przeprowadzania większej liczny testów: „Masowe testowanie byłoby idealne. Próbujemy to obejść przez badanie próbek środowiskowych.” Dodał też, że powinno się wykonywać głównie testy genetyczne.

Z kolei na pytanie, kiedy powstanie szczepionka na koronawirusa, prof. Pyrć nie pozostawiła złudzeń: „Bardzo mało prawdopodobne, żeby w tym roku powstała. Czy to się uda w przyszłym, to zobaczymy czy szczepionki będą działać.”

Czy w takim razie rzeczywiście będziemy musieli nosić maseczki jeszcze nawet przez dwa lata? „Może być tak, że w niektórych regionach kraju będzie trzeba je nosić aż koronawirus minie”- odparł gość programu #RZECZoZDROWIU. „Koronawirus może zostać z nami na zawsze. Może stać się corocznym wirusem sezonowym, ale jeśli pojawi się szczepionka to nie będzie już tak groźny jak obecnie.”- dodał lekarz.

Wirusolog pytany również, czy 28 czerwca to bezpieczny termin, żeby pójść do wyborów, odpowiedział: „Jeśli będzie cały czas stan epidemiczny i będzie dużo przypadków, to tam gdzie te przypadki będą w większej liczbie, tam wybory będą gigantycznym zagrożeniem dla nas, a w szczególności dla osób starszych. Jeśli epidemia wciąż będzie z nami, to będzie to gigantyczne zagrożenie.”