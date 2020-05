Sondaż: Połowa Amerykanów nie przyjmie szczepionki przeciw koronawirusowi

Opublikowane w środę wyniki sondażu Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research wykazały, że 31 proc. respondentów nie jest pewnych, czy się zaszczepi, a co piąty zapowiedział, że odmówi.

Wśród osób, które zapowiedziały, że nie przyjmą szczepionki, większość tłumaczy to względami bezpieczeństwa. Osoby, które deklarują, ze przyjmą lek, jako główny powód podają ochronę siebie, rodziny i społeczności.