Kolejne potencjalna szczepionka przeciw COVID-19

Pierwsi pacjenci otrzymali szczepionkę na COVID-19. Tym razem jest to szczepionka opracowana przez Pfizera. Czy okaże się skuteczna dowiemy się w ciągu najbliższych miesięcy.

To szczepionka kolejnej firmy, która przechodzi testy w ramach badań klinicznych. Na razie odbywa się to w Niemczech i USA. W obu krajach badaniami objęto osoby od 18 do 85 roku życia.