Kto pierwszy dostanie szczepionkę przeciw COVID-19?

Wśród 105 firm, które podjęły prace nad szczepionką, przodują Amerykanie. To Moderna, Pfizer, Inovio, Johnson & Johnson. Wszystkie dostały sięgające nawet po pół miliarda dolarów subwencje za pośrednictwem amerykańskiej rządowej agencji Barda. W Brukseli Komisja Europejska wysunęła w minionym tygodniu pomysł przeznaczenia na ten cel 2,3 mld euro, ale żadne decyzje do tej pory nie zapadły.

Tamta pandemia przywołuje też na myśl jeszcze gorsze skojarzenie. Choć sekwencja genetyczna wirusa HIV znana jest od 36 lat, szczepionki nie udało się opracować do dziś. Takiego preparatu do tej pory nie ma też na żaden z patogenów z rodziny koronawirusów. SARS-CoV-2 mutuje wyjątkowo szybko, a osoby, które wyleczą się z Covid-19, uzyskują odporność na wyjątkowo krótko. Naukowcy są więc ostrożni co do szans na sukces, tym bardziej że nawet w przypadku innych wirusów po przekroczeniu etapu badań klinicznych tylko co dziesiąty koncern farmaceutyczny ostatecznie dochodzi do etapu szczepionki.