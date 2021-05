Chiny wpadły w negatywną spiralę demograficzną

Jednak nawet po „poprawieniu" dane pozostają fatalne. Przyrost naturalny zwolnił do najniższego poziomu od 1953 r., kiedy komuniści zaczęli zbierać w tej sprawie dane. Od 2010 r. ludność kraju zwiększyła się jedynie o 5,4 proc. wobec 5,8 proc. w latach 2000–2010 i wzrostu powyżej 10 proc. w poprzednich dekadach. W samym 2020 r. zanotowano tylko 10 mln urodzeń wobec 11,8 mln rok wcześniej. To spadek aż o 15 proc.

Równolegle następuje szybkie starzenie ludności. Jeszcze w 2010 r. osoby, które skończyły 65 lat, stanowiły 8,9 proc. społeczeństwa. Dziś to już 13,5 proc. Szczególnie niepokoi to w kraju, gdzie mieszkańcy wsi (47 proc. ludności) nie mają zabezpieczeń emerytalnych i ubezpieczeń zdrowotnych. – Chiny wpadły w bardzo poważną, negatywną spiralę demograficzną, która zaważy na ich rywalizacji z Ameryką – uważa Dariusz Kowalczyk, ekspert Credit Agricole w Hongkongu.

Załamanie demograficzne jest znane wszystkim krajom, które podniosły poziom życia ludności. Składa się na to edukacja kobiet i mniejsza skłonność do poświęceń wymuszanych przez potomstwo. Ale w Chinach ten proces następuje wyjątkowo wcześnie. Zdaniem MFW z 18,9 tys. dol. dochodu na mieszkańca (przy uwzględnieniu realnej siły nabywczej walut narodowych) kraj ulokował się dopiero między Brazylią (15,6 tys. USD) a Białorusią (20,5 tys.). Jednak pod względem rozrodczości spadł poniżej krajów o wiele bogatszych. Partia Komunistyczna utrzymuje, że na kobietę przypada tu wciąż 1,7 dziecka (tyle co w USA, i więcej niż w Polsce, gdzie wskaźnik ten wynosi 1,5). Jednak zdaniem chińskiego banku centralnego faktycznie to 1,4.

Demograficzna tragedia to w ogromnym stopniu efekt wprowadzonej w 1979 r. polityki jednego dziecka, najbardziej brutalnego eksperymentu demograficznego w historii ludzkości. Aby utrzymać liczbę urodzeń pod kontrolą, władze posuwały się do wymuszania przerywania ciąży w siódmym miesiącu, odbierania siłą dzieci rodzicom czy niszczenia domu tym, którzy przekroczyli ustalone limity.

Ale załamanie struktury ludności to też efekt zbrodniczej polityki zarządzonego w latach 1959–1961 przez Mao Zedonga „Wielkiego skoku naprzód", który przez konfiskatę plonów doprowadził do śmierci z głodu dziesiątek milionów osób, wielu w wieku rozrodczym.

Sześć lat później staje się jednak jasne, że to nie przyniosło demograficznej poprawy. Do tego stopnia, że władze myślą o zniesieniu wszelkich ograniczeń dla macierzyństwa, zaczynając od miast w północno-wschodniej części kraju, gdzie ludność już się kurczy.

Innym czynnikiem, który doprowadził do gwałtownej zapaści demograficznej, jest forsowna urbanizacja kraju napędzana niezwykłym wzrostem produkcji przemysłowej i usług. Od 2011 r. więcej Chińczyków mieszka już w miastach niż na wsi, bo tam znajdują pracę. To jednak w znacznej części gigantyczne, przeludnione centra, które nie są w stanie zapewnić wszystkim godnych warunków mieszkaniowych czy edukacji dla dzieci. Władze liczą, że w ciągu sześciu lat kolejne 100 mln chłopów dołączy do miejskiego proletariatu. Ale to wątpliwe: w latach 2014–2019 już tylko niespełna 8 mln z nich zdecydowało się na taki ruch, którego warunkiem jest porzucenie uprawianej ziemi. To sygnał, że napędzająca gospodarkę tania siła robocza sprowadzona ze wsi się kończy.