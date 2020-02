Trzy filary, które trzeba zbudować z Brytyjczykami

– Umowa będzie oparta na trzech filarach – powiedział Barnier. Kluczowy to porozumienie o wolnym handlu określające zasady wymiany dóbr i usług między dwoma obszarami. Drugi filar to uzgodnienia dotyczące współpracy w dziedzinie polityki zagranicznej, obrony i bezpieczeństwa. Trzeci natomiast to postanowienia instytucjonalne, określające zasady wykonywania tego porozumienia, jego nadzorowania i rozwiązywania sporów.

Sercem porozumienia byłaby ambitna umowa o wolnym handlu przewidująca zero ceł i zero kwot, wolny przepływ usług, ożywioną wymianę w gospodarce cyfrowej, dostęp do przetargów publicznych itp.

Drugim warunkiem ambitnego porozumienia handlowego jest zachowanie wzajemnego dostępu do łowisk. UE chce porozumienia w tej sprawie już przed 1 lipca 2020 roku. – Potrzebujemy czasu, bo potem w samej UE negocjowane są kwoty połowowe na kolejny rok – nieoficjalnie tłumaczy ten pośpiech unijny urzędnik. To postulat kluczowy dla takich krajów jak Francja, Hiszpania czy Dania, których rybacy znacznej części swoich połowów dokonują na wodach brytyjskich. Teoretycznie w tej części negocjacji Brytyjczycy powinni być górą, bo to UE zależy na dostępie do ich łowisk. Ale po 47 latach członkostwa w UE Wielka Brytania jest już bardzo silnie związana z rynkiem unijnym i 70 proc. wyłowionych przez Brytyjczyków ryb idzie na rynek unijny. Brak dostępu do łowisk łączyłby się z brakiem dostępu do unijnego rynku, co dla brytyjskich rybaków byłoby trudne do przyjęcia.