Brytyjski minister apeluje do Polaków: Rejestrujcie się

Choć jest na to czas do 30 czerwca 2021 roku, Christopher Pincher, minister ds. Europy i obu Ameryk w rządzie Borisa Johnsona, apeluje, by nie zostawiać tego na ostatnią chwilę.



Rejestracja jest bezpłatna i zajmuje około kwadransa. Jeśli chcący pozostać na Wyspach cudzoziemiec z wnioskiem nie wystąpi, po 30 czerwca 2021 będzie przebywał w Wielkiej Brytanii nielegalnie i może mieć z tego powodu kłopoty.



Dotychczas w systemie zarejestrowało się 2,5 miliona cudzoziemców, odrzucono wnioski zaledwie 6 z nich - z powodu kryminalnej przeszłości lub problemów z prawem.



Pincher w rozmowie z Onetem podkreślił, że brytyjski rząd współpracuje z ambasadami innych krajów i szeroko wspiera kampanie informacyjne dotyczące przyznawania statusu osoby osiedlonej - pisze Onet.