Izraelski magik szuka pracy u Johnsona. Chce wspomóc brexit

Aplikując do pracy na Downing Street Geller odpowiedział na apel głównego doradcy Borisa Johnsona. Dominic Cummings zaprosił bowiem do współpracy "utalentowanych dziwaków", narzekając, że służba cywilna nie ma "wystarczającej różnorodności poznawczej".

Na ten apel zareagował Uri Geller. Przekonuje, że ma wybitne zdolności parapsychologiczne oraz 20-letnie doświadczenie w wywiadzie. Kariera artysty, jak pisze w aplikacji, "była idealną maską dla jego pracy szpiegowskiej".

Jak twierdzi, pracował dla FBI i CIA przy szeregu projektów, w których używał siły woli m.in. do usuwania plików z komputerów KGB, śledził seryjnych zabójców oraz uczestniczył w negocjacjach dotyczących rozbrojenia nuklearnego. Brał też udział - twierdzi - w Operacji Pustynna Burza i lokalizował tajne tunele w Korei Północnej.

W liście do Cummingsa zaczynającym się od słów "Dear Dom", Geller zachwala swoje usługi w kontaktach z Michelem Bernierem, unijnym negocjatorem ds. brexitu.

Jak pisze "The Independent", powołując się na "źródło bliskie Gellerowi", magik "stuprocentowo poważnie" podchodzi do ewentualnej pracy w rządzie. Co prawda iluzjonista przebywa obecnie w Izraelu, gdzie przygotowuje otwarcie poświęconego sobie muzeum, ale gotów jest rozważyć powrót do Wielkiej Brytanii na "właściwe stanowisko" - twierdzi źródło.

Geller ma być szczególnie gotowy do wykorzystania swoich mocy, aby stawić czoła rosnącemu napięciu na Bliskim Wschodzie.

Wątpliwe jest, czy Downing Street poważnie potraktuje propozycję pomocy Gellera przy negocjowaniu brexitu. Rząd ma zapewne w pamięci, jak w marcu 2019 roku Uri Geller nawoływał do zatrzymania brexitu. Namawiał Brytyjczyków, by dwa razy dziennie o wyznaczonej porze bombardowali ówczesną premier Theresę May telepatycznymi przekazami o szkodliwości takiego kroku.