Tusk otrzymał list od Johnsona. Niepodpisany

Otrzymanie korespondencji potwierdził Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Poinformował o tym na Twitterze. "Wniosek o przedłużenie właśnie naszedł. Teraz rozpocznę konsultacje z przywódcami UE w sprawie reakcji" - napisał.

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit