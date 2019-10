Boris Johnson w parlamencie: Wykazaliśmy się elastycznością

- Jeśli nasi europejscy sąsiedzi nie wykażą odpowiedniej woli osiągnięcia porozumienia, wówczas 31 października będziemy musieli opuścić Unię bez porozumienia. Jesteśmy na to gotowi - zapowiedział premier.

- Podjęliśmy próbę rozwiązania tego, co pozornie jest nie do pogodzenia - dodał.

Zdaniem premiera rząd wykazał się "dużą elastycznością w dążeniu do porozumienia się z naszymi europejskimi przyjaciółmi". Jeśli UE nie wykaże się również elastycznością, Wielka Brytania będzie musiała opuścić UE 31 października bez porozumienia.

Obecny premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson, jest zdeterminowany, by doprowadzić do brexitu za wszelką cenę 31 października. Johnson jest gotów do wyprowadzenia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy, czemu sprzeciwia się większość członków Izby Gmin.