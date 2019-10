"The Times": Pięciu ministrów może porzucić Johnsona

Anonimowy członek rządu, cytowany przez "The Times" twierdzi, że "bardzo duża liczba" torysów zasiadających w parlamencie odejdzie w przypadku twardego brexitu.

- Gabinet ustanawia strategię, a nie niewybierani (w wyborach) urzędnicy. Jeśli to jest próba (narzucenia strategii premierowi przez niektórych członków rządu - red.), to ta próba się nie powiedzie - mówi inny minister cytowany przez "The Times".

Boris Johnson jest zdeterminowany, by doprowadzić do brexitu 31 października - nawet, gdyby miało to oznaczać twardy brexit.

W ubiegłym tygodniu Johnson przedstawił Brukseli projekt zmian w umowie brexitowej wynegocjowanej przez Theresę May, ale Unia prawdopodobnie odrzuci brytyjską propozycję.