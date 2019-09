Bercow porównuje Johnsona do złodzieja

9 września królowa podpisała ustawę Benna, która zobowiązuje rząd do zwrócenia się do Brukseli z prośbą o przełożenie daty brexitu na 31 stycznia 2020 roku w sytuacji, w której do 19 października Izba Gmin nie przyjmie umowy brexitowej lub nie poprze większością głosów twardego brexitu.

Ustępujący lider Izby Gmin oświadczył, że jedyny możliwy brexit to brexit z poparciem parlamentu.

Tymczasem Johnson zapowiedział, że prędzej "umrze w rowie" niż poprosi UE o opóźnienie brexitu.

Wygłaszając wykład w Londynie Bercow podkreślił w reakcji na takie zapowiedzi, że sytuacja, w której premier nie przestrzegałby prawa byłaby "okropnym przykładem dla reszty społeczeństwa".

- Jedyny brexit, jaki będziemy mieli, kiedykolwiek będziemy go mieli, to będzie brexit poparty jednoznacznie przez Izbę Gmin - podkreślił.

Bercow dodał, że w 2019 roku w Wielkiej Brytanii, która jest demokracją parlamentarną, "nie trzeba debatować nad tym, czy przestrzeganie prawa jest, czy nie jest wymagane".

Spiker Izby Gmin dodał, że jeśli rząd będzie chciał złamać prawo, wówczas parlament "postara się uniemożliwić to - i zrobi to siłą". Dodał, że jeśli będzie wymagać to "proceduralnej kreatywności", to Izba Gmin się do niej ucieknie.

- Nikt nie może odmówić żądania przedłużenia procedury z artykułu 50 (chodzi o artykuł Traktatu UE, na podstawie którego Wielka Brytania wychodzi z Unii - red.) powołując się na szlachetne pobudki i chęć wyjścia z Unii tak szybko jak to możliwe; to tak jakby ktoś usprawiedliwiał napad na bank tym, że skradzione pieniądze odda na cel charytatywny zaraz po kradzieży - ocenił Bercow.

Bercow zapowiedział już wcześniej, że ustąpi ze stanowiska spikera Izby Gmin, gdy dojdzie do rozpisania wyborów lub 31 października, w dniu, w którym powinno dojść do brexitu - zależnie od tego co nastąpi wcześniej.