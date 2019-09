David Cameron: Referendum ws. brexitu? Nie żałuję

Dodał, że brexit bez porozumienia byłby złym rozwiązaniem. Osobiście poparłby porozumienie wynegocjowane przez Theresę May, które trzykrotnie zostało odrzucone przez parlamentarzystów.

W rozmowie z "The Times" powiedział, że Boris Johnson, jego przyjaciel ze szkoły, zachowywał się okropnie podczas kampanii przed referendum.

Cameron uważa, ze podziały między Brytyjczykami w kwestii pozostania w UE istniały długo przed referendum, a samo głosowanie w tej sprawie zostało dużo wcześniej obiecane przez polityków.

- Tą kwestią należało się zająć. (...) wysiłek się nie powiódł. Rozumiem, że niektórzy ludzie są bardzo źli, ponieważ nie chcieli opuścić UE. Ja też nie - powiedział.

- Codziennie o tym myślę, o referendum, o porażce, o konsekwencjach, o tym, co można było zrobić inaczej. To bolesne dla kraju i bolesne do oglądania - dodał.

Cameron uważa także, że nie jest wykluczone drugie referendum ws. brexitu. - Nie można niczego wykluczyć, ponieważ trzeba znaleźć jakiś sposób na odblokowanie tego impasu - powiedział były premier.