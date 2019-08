Rasputin na dworze Borisa Johnsona

Trzy lata w Rosji

48-letni Cummings ma wiele niejasnych kart w swoim życiorysie. W znanym z twardej polityki wobec Rosji kraju wiele pytań wywołuje jego działalność biznesowa z końca lat 90. ubiegłego wieku. Próbował on wtedy (bez powodzenia) uruchomić tanie linie lotnicze między Samarą i Wiedniem. W latach rządów Tony'ego Blaira, który chciał skłonić Wielką Brytanią do referendum w sprawie przystąpienia do strefy euro, Cummings stanął na czele ruchu Business for Sterling. Do wielkiej polityki wprowadził go jednak dopiero w 2010 r. Michael Gove, który jako minister edukacji mianował go szefem swojego gabinetu. Pięć lat później, gdy rozkręcała się kampania przed referendum rozwodowym, Cummings utworzył komitet Vote Leave (głosuj za wyjściem), który okazał się główną machiną propagandową na rzecz wyjścia kraju z Unii. To wówczas poznał go Johnson, który do zwolenników rozwodu przyłączył się dopiero w lutym 2016 r.

Zdaniem „Guardiana", gdy w lipcu Boris Johnson kompletował ekipę, która ma zapewnić wyjście „bez żadnych ale" kraju z Unii w dniu Holloween, Cummings zgodził się do niej dołączyć, ale pod warunkiem że przejmie pełną kontrolę nad agendą szefa rządu. Zdaniem rozmówców lewicowego dziennika specjalny doradca wprowadził wręcz „rządy terroru" na Downing Street 10: każdy, kto podważy pokerową strategię premiera, musi się liczyć z natychmiastową dymisją. Jedno pozostaje pewne: gros zespołu pracującego dla szefa rządu składa się z działaczy Vote Leave, których wprowadził Cummings.