Premier Irlandii: Wielka niechęć przywódców UE do dalszego opóźnienia brexitu

- Z pewnością nie wykluczyłbym tego i z punktu widzenia Irlandii bylibyśmy tak pomocni Wielkiej Brytanii, jak to tylko możliwe. Ale myślę, że wiele innych krajów jest już bardzo sfrustrowanych tymi ciągłymi przedłużeniami - powiedział Varadkar dziennikarzom.

- Gdyby więc doszło do kolejnego opóźnienia, musiałoby to nastąpić w konkretnym celu. Nie dla renegocjacji, nie dla tzw. orientacyjnych głosów (w brytyjskim parlamencie), ale być może w kontekście, gdyby w Wielkiej Brytanii miały się odbyć wybory powszechne lub coś w tym stylu - dodał irlandzki premier.

Partia Konserwatywna zapowiedziała, że nazwisko nowego lidera torysów a zarazem nowego premiera Wielkiej Brytanii, którego 160 tys. członków partii wybierze spośród dwójki: Boris Johnson (były szef MSZ, były mer Londynu) i Jeremy Hunt (obecny szef MSZ), poznamy 23 lipca..

Dwójkę kandydatów na stanowisko szefa partii i premiera wyłonili w serii głosowań posłowie Partii Konserwatywnej. Ostatecznego wyboru dokonują jednak wszyscy członkowie partii. Faworytem wyborów jest Johnson.

Boris Johnson zapowiedział, że jako premier Wielkiej Brytanii na pewno doprowadzi do brexitu do 31 października. Johnson jest przekonany, że uda mu się wynegocjować nową umowę ws. brexitu z UE, ponieważ umowa wynegocjowana przez Theresę May jest "martwa".

Johnson zadeklarował też, że jest gotów przeprowadzić tzw. twardy brexit - czyli brexit bez umowy. Przeciwko takiemu rozwiązaniu przeciwna jest jednak część parlamentarzystów Partii Konserwatywnej. Niektórzy z nich deklarują, że gdyby rząd Johnsona zmierzał do twardego brexitu, zagłosowaliby za wotum nieufności dla własnego gabinetu, co oznaczałoby przedterminowe wybory do Izby Gmin.

Do zmiany premiera doszło po tym, jak w związku z impasem ws. brexitu, spowodowanym trzykrotnym odrzuceniem przez Izbę Gmin umowy wynegocjowanej z UE przez Theresę May, Bruksela musiała opóźnić datę wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii (pierwotnie miało do tego dojść 29 marca) - najpierw na 12 kwietnia/22 maja, a potem na 31 października.

W tzw. głosowaniach orientacyjnych przeprowadzonych w Izbie Gmin żadne z rozwiązań impasu, alternatywnych wobec umowy Theresy May, nie zdobyło większości. Najbliżej większości była propozycja wejścia przez Wielką Brytanię w unię celną z UE po brexicie.