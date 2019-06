Partia Brexit wskakuje na pierwsze miejsce w sondażu

Brytyjczyków zapytano o ich preferencje przed wyborami do brytyjskiego parlamentu. Partia Brexit zdobyła w nowym sondażu 26 proc. głosów i wyprzedziła Partię Pracy, którą popiera 22 proc. ankietowanych.

Na trzecim miejscu znaleźli się Konserwatyści. Głos na partię Theresy May chce oddać 17 proc. ankietowanych. 16 proc. popiera Liberalnych Demokratów, a 11 proc. Zielonych.

Wyniki sondażu pokazują, że wyborczy nie chcą porzucić Nigela Farage'a po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Partia Brexit zdobyła w nich najwięcej głosów.

Od czasu ostatniego sondażu ugrupowanie Farage'a poprawiło swój wynik o 2 pkt. proc., a Partia Pracy i Konserwatyści stracili odpowiednio siedem i pięć pkt.

Jednocześnie sondaż pokazał, że Brytyjczycy kierują się w stronę partii, które deklarują chęć pozostania w UE. Zieloni poprawili swoje notowania o osiem pkt., a Liberalni Demokraci o pięć.

Opinium/Observer - Brexit Party jumps into first place in Westminster voting intention:

Brexit Party: 26% (+2)

Labour: 22% (-7)

Conservatives: 17% (-5)

LibDems: 16% (+5)

Greens: 11% (+8)

SNP: 4% (nc)

Change UK: 1% (-2)

Plaid Cymru: 1% (+1)

UKIP: 1% (-1)

(28th to 30th May)