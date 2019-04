Farage: Wystartuję w wyborach do PE, ale się nie cieszę

Nigel Farage potwierdził, że będzie kandydował w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jeśli Wielka Brytania nie opuści Wspólnoty, ale mówi, że „nie jest z tego zadowolony”.

Lider Partii Brexit powiedział telewizji Sky News, że poprowadzi swoje nowe ugrupowanie do wyborów w przyszłym miesiącu, po tym jak Theresa May zwróciła się o kolejne przedłużenie artykułu 50, oznaczające konieczność rozpisania wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Poniżej dalsza część artykułu

- Będę przewodził partii Brexit w tych wyborach europejskich, ponieważ teraz wygląda na to, że do nich dojdzie. Czy cieszę się z tego? Nie, nie jestem zadowolony - mam w życiu wiele innych rzeczy, które chciałbym zrobić. Myślałem, że wygraliśmy bitwę w brexit, ale nie pozwolę po 25 latach starań, by brytyjscy politycy nas wyrolowali - stwierdził Farage.

Jeden z architektów brexitu stwierdził, że przełożenie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE i kolejne głosowanie pozwolą ludziom „wyrazić swój pogląd”.

- Mieliśmy głosowanie w referendum, wybory powszechne i 500 deputowanych, głosujących za przyjęciem art. 50. Wszystko to zostało odrzucone, ponieważ parlament nie chce spełnić życzeń Brytyjczyków ani dochować swoich własnych obietnic - zauważył.

- Natychmiastowe wyjście bez żadnej umowy jest wiodącą opcją w każdym regionie Anglii i Walii, z wyjątkiem Londynu. Nie wyobrażam sobie, aby kiedykolwiek był taki czas, gdy politycy byli tak daleko od ludzi - dodał Farage. Jego zdaniem premier Theresa May próbuje "zabić" brexit.