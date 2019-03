Macron: 5 proc. szans, że Izba Gmin przyjmie umowę May AFP

Prezydent Francji Emmanuel Macron przed czwartkowym szczytem UE dawał Theresie May 10 proc. szans na doprowadzenie do przyjęcia przez Izbę Gmin wynegocjowanej przez nią umowy ws. brexitu. Po wysłuchaniu May w czasie szczytu - Macron miał zredukować te szanse do 5 proc. - informuje Reuters.